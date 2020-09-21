В Кыштыме многодетный отец обогатил мошенников на сотни тысяч рублей

Вчера, 16:43 Категория: Происшествия

718

0

Казалось бы, всё новыми и новыми изощрёнными схемами мошенничества уже никого не удивишь. Но, как оказалось, способы обмана продолжают совершенствоваться.

В полицию обратился житель нашего города, который хотел заработать на криптовалюте, а в результате сам обогатил мошенников более чем на 200 тысяч рублей.

А началось все с переписки ВКонтакте кыштымца с неким пользователем под ником «Макс Филатов». Макс рассказывал нашему земляку, как он то и дело выигрывает на матчах крупные суммы, а затем обналичивает их. В конце концов, житель Кыштыма тоже решил попытать удачу.

Сначала он приобрёл у незнакомца якобы беспроигрышный «договорной матч» за 33 тысячи 900 рублей. Затем мошенники под разными предлогами выманивали у него всё больше и больше денег. В результате житель Кыштыма, при этом официально нигде не работающий, перевёл незнакомцам 229 тысяч 635 рублей.

В полиции начата проверка по факту мошенничества.



Подробнее о новой схеме мошенничества читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».