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В Кыштыме многодетный отец обогатил мошенников на сотни тысяч рублей

Вчера, 16:43 Категория: Происшествия
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Казалось бы, всё новыми и новыми изощрёнными схемами мошенничества уже никого не удивишь. Но, как оказалось, способы обмана продолжают совершенствоваться.

 

В полицию обратился житель нашего города, который хотел заработать на криптовалюте, а в результате сам обогатил мошенников более чем на 200 тысяч рублей.

 

А началось все с переписки ВКонтакте кыштымца с неким пользователем под ником «Макс Филатов». Макс рассказывал нашему земляку, как он то и дело выигрывает на матчах крупные суммы, а затем обналичивает их. В конце концов, житель Кыштыма тоже решил попытать удачу.

 

Сначала он приобрёл у незнакомца якобы беспроигрышный «договорной матч» за 33 тысячи 900 рублей. Затем мошенники под разными предлогами выманивали у него всё больше и больше денег. В результате житель Кыштыма, при этом официально нигде не работающий, перевёл незнакомцам 229 тысяч 635 рублей.

 

В полиции начата проверка по факту мошенничества.

Подробнее о новой схеме мошенничества читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

 

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Теги: Кыштым полиция мошенники

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