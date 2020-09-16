На трассе Долгодеревенское-Кыштым произошло ДТП со смертельным исходом

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Вчера, 15 сентября, в 19:10 на трассе Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым произошла авария. Как сообщается на сайте 1obl.ru, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приоре» из-за дождя не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.



Пассажир – мужчина 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир 2003 года рождения и водитель получили травмы. Они госпитализированы в больницу Аргаяша. Так передаёт пресс-служба регионального отделения ГИБДД.