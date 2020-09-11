В посёлке под Кыштымом произошёл пожар

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Вчера, 13 сентября, в 18:34 в посёлке Тайгинка на улице Строителей, 35 произошёл пожар. Горели хозяйственные постройки и баня.

Как сообщили сайту «КР» в пожарно-спасательной части №38, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. На место происшествия выезжало четыре единицы техники. Огнеборцы ликвидировали пожар около двух часов.

Ущерб оценивается в 50 тысяч рублей. Благодаря работе пожарных удалось сохранить имущество на сумму 700 тысяч рублей.