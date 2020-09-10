В Кыштыме мошенники пытаются продать фильтры под видом благотворительной помощи от РМК

Вчера, 10:01 Категория: Происшествия

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В группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте появилась информация о том, что в нашем городе активизировались мошенники, которые под видом заботы о пожилых людях продают им фильтры для воды по баснословной цене. При этом фильтры упаковывают в пустые коробки из-под продуктовых наборов от Благотворительного фонда Русской медной компании.



Такие наборы в разгар пандемии коронавируса от РМК привозили для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их доставляли социальные работники и волонтеры Кыштымского медеэлектролитного завода. На фотографии видно, что коробка от гуманитарной помощи изрядно потрёпана. Новая вещь просто не может быть упакована в неё! Но пожилые люди доверяют Благотворительному фонду РМК, поэтому злоумышленникам легче расположить к себе людей старшего возраста.

Представители Кыштымского медеэлетролитного завода убедительно просят жителей Кыштыма предупредить своих пожилых родственников о том, что:

– РМК НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИЛА ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!

– ДОСТАВКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ НАБОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ЗАВЕРШИЛАСЬ 8 ИЮЛЯ. БОЛЬШЕ НИКАКИХ КОРОБОК С ЛОГОТИПАМИ КОМПАНИИ В ГОРОД НЕ ПОСТУПАЛО.

– НИ РМК, НИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КОМПАНИИ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧАСТНЫМ ПРОДАЖАМ, К ТОРГОВЛЕ «НА ДОМУ».

– НЕ СЛЕДУЕТ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ, А НА ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО ДАЖЕ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ НАДО ОТВЕЧАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИМ ОТКАЗОМ!