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В Кыштыме за один день произошло два пожара

Вчера, 09:27 Категория: Происшествия
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Вчера у кыштымских огнеборцев выдался горячий день. В 17-08 поступило сообщение о пожаре на улице Мамина-Сибиряка.

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, полыхала баня. Огонь полностью уничтожил кровлю деревянного строения на площади 104 квадратных метра, а также бытовую технику и стены площадью 50 «квадратов».

Не успели огнеборцы ликвидировать этот пожар, как стало известно о новом очаге – горело здание бывшей начальной школы № 2 на улице Вайнера в районе Коноплянки. В ликвидации пожара были задействованы расчёты из 118 пожарной части, резервная группа из отделения № 38, а также пожарные из Каслей. Огонь уничтожил кровлю площадью 140 квадратных метров, часть стен и пола.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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Теги: Кыштым пожар

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