Жителю Кыштыма прислали бумагу вместо квадрокоптера

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В полицию Кыштыма обратился местный житель с заявлением о том, что вместо квадрокоптера ему прислали бумагу.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, мужчина через сайт заказал аппарат, созвонился с продавцом. Определившись с товаром, кыштымец сообщил свой адрес для отправки ему посылки наложенным платежом. На почте после оплаты мужчина открыл коробку и обнаружил вместо квадрокоптера свёрток бумаги. Ущерб составил пять тысяч рублей.