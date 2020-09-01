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Жители Кыштыма попались на удочку мошенника при продаже поросят

Сегодня, 15:46 Категория: Происшествия
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Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь местной полиции Светлана Дятлова, вчера, 2 сентября, жительница Кыштыма разместила на сайте объявление «Авито» о продаже 11 поросят. Вскоре раздался звонок от мужчины, который представился фермером. Он сказал, что готов купить всех животных за 44 тысячи рублей и перевести деньги на карту. Но у женщины её не оказалось. Она попросила знакомого предоставить реквизиты его банковской карты. После этого они продиктовали покупателю ещё и код, отправленный на телефон. Получив эти данные неизвестный «фермер» снял с чужого счёта 11 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым мошеничество Полиция Кыштыма

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