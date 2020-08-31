В Кыштыме произошёл пожар в частном доме

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Фото из группы "ЯжКыштымец"

Вчера, 1 сентября, около 11 часов на пульт пожарной части №38 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Свердлова. Для устранения возгорания использовали три автоцистерны. Пламенем была объята крыша дома, уничтожена мебель и бытовая техника. Ущерб оценивается в пятьсот тысяч рублей.

Об этом сайту «КР» сообщили в ПСЧ №38. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Никто не пострадал.