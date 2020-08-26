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Жительница Кыштыма ударила ножом сожителя

Сегодня, 13:46 Категория: Происшествия
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Семейная ссора разразилась вчера в Кыштыме. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошёл словесный конфликт. 

 

Жительница нашего города 1994 года рождения схватила кухонный нож и ударила им в область брюшной полости своего сожителя. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали непроникающее ножевое ранение, жизни потерпевшему ничто не угрожает.

 

Ранее молодая женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Известно, что оба сожителя нигде официально не работают и злоупотребляют спиртным.

 

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Теги: Кыштым полиция поножовщина

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