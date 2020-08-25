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В Кыштыме отец с сыном провели фиктивную сделку и хотели «заработать» на налоговом вычете

Сегодня, 14:30 Категория: Происшествия
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Полиция направила в суд уголовное дело в отношении жителя нашего города. По словам пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой, отец с сыном решили обманным путём завладеть приличной суммой денег. Для этого они провели фиктивную сделку купли-продажи квартиры и обратились в налоговую инспекцию за получением вычета в размере 13 процентов от стоимости якобы приобретённой недвижимости.

 

Налоговая проверка показала, что продавец и покупатель состоят в родстве и что никаких денежных расчётов между ними на самом деле не было. Сотрудники налоговой и сообщили о произошедшем в полицию.

 

За покушение на кражу денег у государства кыштымцу грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым полиция кража

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