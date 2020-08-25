Жители Кыштыма продолжают попадаться на удочку мошенников

Сегодня, 10:11 Категория: Происшествия

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В очередной раз в полицию с заявлениями обратились местные жители, пострадавшие от действий мошенников.

Вчера местная жительница разместила на сайте «Авито» объявления о продаже женской куртки и планшета. Вскоре ей позвонил покупатель и сообщил, что деньги за товары он уже перевёл. После чего скинул жительнице Кыштыма ссылку, по которой ей нужно было пройти, чтобы получить денежные средства. Девушка прошла по ссылке, в итоге с её банковской карты были списаны восемь тысяч рублей.



Другой жительнице нашего города позвонил лжесотрудник безопасности банка, которому она сообщила все данные своей карты и смс. Наша землячка лишилась 48 тысяч рублей.



Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности! Не передавайте данные банковских карт неизвестным людям, а также не переходите по неизвестным ссылкам!