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Жительница Кыштыма попала в аварию на междугородней трассе

Сегодня, 11:00 Категория: Происшествия
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Фото взято с сайта «Аргаяш-медиа»

Вчера утром, 17 августа, на 57 километре дороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым перевернулся автомобиль «Тойота».

За рулём находилась жительница Кыштыма. Она не выбрала безопасную скорость движения, в результате не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. Водитель получила телесные повреждения. Об этом сообщает «Аргаяш-медиа».

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Теги: Происшествие Жительница Кыштыма Авария Кыштым

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