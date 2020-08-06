В Кыштыме совершена серия краж

Сегодня, 12:10 Категория: Происшествия

587

0

В дежурную часть отдела МВД России «Кыштымский» обратились трое жителей Кыштыма с заявлениями о том, что с 27 июля по 5 августа из их гаражных боксов в ГСК «Сигнал» и «Металлург» похищен имущество.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в ходе расследования было установлено, что злоумышленники спиливали навесные замки и путём подбора ключа забирали технику и инструменты. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Полицейские отмечают, что чаще всего местом совершения преступления становятся территории гаражно-строительных кооперативов, не оборудованные системами видеонаблюдения. Обычно злоумышленники используют следующие способы проникновения в гаражный бокс: подбор ключей, разрушение навесных замков, ворот или стен гаража, отгибание либо демонтаж крыши.

При обнаружении попыток завладения вашим имуществом незамедлительно обращайтесь в полицию по адресу: город Кыштым, улица Кр. Звезды, 97. Телефоны дежурной части: 02, 8(351-51) 4-46-61.