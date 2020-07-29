Жительница Кыштыма угодила в ловушку мошенников

Сегодня, 15:25 Категория: Происшествия

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Жительница нашего города нашла на одном из интернет-сайтов заманчивое предложение о продаже пылесосов для мытья окон. Она решила приобрести чудо-технику и связалась с продавцом.

Незнакомец сообщил ей, что на данный товар действует акция, и можно приобрести два таких пылесоса по цене одного – всего за три тысячи 600 рублей. Наша землячка не смогла устоять и полностью оплатила покупку.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вскоре жительнице Кыштыма пришли две почтовые посылки. Однако обе коробки …оказались пустыми.

Сегодня потерпевшая от действий мошенников обратилась с заявлением в полицию. Проводится проверка.