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Жительница Кыштыма угодила в ловушку мошенников

Сегодня, 15:25 Категория: Происшествия
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Жительница нашего города нашла на одном из интернет-сайтов заманчивое предложение о продаже пылесосов для мытья окон. Она решила приобрести чудо-технику и связалась с продавцом.

 

Незнакомец сообщил ей, что на данный товар действует акция, и можно приобрести два таких пылесоса по цене одного – всего за три тысячи 600 рублей. Наша землячка не смогла устоять и полностью оплатила покупку.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вскоре жительнице Кыштыма пришли две почтовые посылки. Однако обе коробки …оказались пустыми.

 

Сегодня потерпевшая от действий мошенников обратилась с заявлением в полицию. Проводится проверка.

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Теги: Кыштым мошенники полиция

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Пора уже выкладывать наименование сайтов мошеников!

 