В Кыштыме минувшие выходные отметились пожарами и аварийными отключениями электроснабжения

Сегодня, 12:45 Категория: Происшествия

67

0

Об этом сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа сообщил её первый заместитель Пётр Мошкин.

По словам Петра Григорьевича, в субботу и воскресенье на территории Кыштымского округа произошло в общей сложности шесть пожаров. Так, неподалёку от автозаправочной станции в микрорайоне Каолиновом дважды горела трава. Кроме того, расчёты пожарной части № 38 дважды выезжали на тушение возгораний на городском полигоне твёрдых коммунальных отходов. По ситуации с пожарами на полигоне глава Людмила Шеболаева поручила подготовить письмо в министерство экологии с просьбой провести проверку исполнения Региональным оператором – ООО «Спецсервис» – требований по содержанию полигона.

В субботу на площади 1,2 гектара прошёлся и лесной пожар в районе озера Щучье. Вчера, в воскресенье, горел лес на горе Сугомак. Огонь повредил площадь в 3,6 гектара.

Если в субботу причинами пожаров была жаркая сухая погода, то вчера причиной ЧП стала гроза. Так, в 15 часов 19 минут из-за грозы вышел из строя фидер «Город-1». В 20 часов 40 минут вечера авария была устранена.

Около половины четвёртого прекратилось электроснабжение посёлка Северная Кузнечиха. В нормативные сроки авария также была устранена. Из строя вышли и две трансформаторные подстанции на улицах Комарова и Республики. Энергоснабжение было восстановлено в нормативные сроки.