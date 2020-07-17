Вблизи трассы М-5 «Урал» найдено тело женщины, пропавшей после ярмарки в Кыштыме

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Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси





Как сообщалось на сайте «КР», в сентябре 2018 года женщина привезла в Кыштым для продажи на ярмарке верхнюю одежду. После завершения торговли жительница Беларуси пропала. Её поисками занимались следователи Кыштыма и Республики Беларусь.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Беларусь, по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 42-летний водитель микроавтобуса – житель Беларуси. Он знал, что у женщины с собой крупная сумма денег от продажи товара. В интернете мужчина прочитал информацию о седативных лекарствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние и приобрёл их. Во время поездки обвиняемый напоил женщину таким лекарством, а после нанёс ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась. Подозреваемый поместил тело в сумку-баул, спрятал под ветками в лесном массиве вблизи трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области. Имущество убитой – сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и более 80 тысяч белорусских рублей мужчина присвоил себе.



Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.