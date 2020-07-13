В Кыштыме в районе Дальней дачи пилорама была охвачена огнём

Вчера, 12:20 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью, 13 июля, на пульт пожарной части №38 поступило сообщение о возгорании пилорамы расположенной на месте бывшей воинской части в районе Дальней дачи.

Как сказали сайту «КР» в ПСЧ №38, в устранении возгорания участвовало четыре пожарных расчёта. Пламенем было объято здание площадью 350 квадратных метров. Ущерб оценивается в один миллион рублей. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание.