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В Кыштыме упавшие деревья повредили автомобили

Сегодня, 10:26 Категория: Происшествия
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Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, в минувшие выходные на пересечении улиц Карла Либкнехта и Ленина в районе школы № 10 из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило автомобиль. В это же время подобное произошло около дома № 63 на улице Горелова. Пострадавших нет.

Ранее МЧС уведомило о неблагоприятных погодных условиях. В Единой дежурно-диспетчерской службе просят серьёзнее относиться к экстренным предупреждениям. Телефоны ЕДДС Кыштыма: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.
По прогнозам синоптиков до субботы в Кыштыме ожидается температура воздуха днём до плюс 36 градусов, без осадков. В воскресенье станет немного прохладнее – до плюс 29 градусов, прогнозируются дождь и гроза.

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Теги: Кыштым ЕДДС Происшествия

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