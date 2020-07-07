В Кыштыме электрическая плойка стала причиной задымления в одной из школ

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Вчера, 8 июля, около восьми часов вечера в школе №5 произошло задымление.

Как сказали сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, причиной стала электрическая плойка, которую не выключили. На место выехали три пожарных расчёта.



Отметим, выезд пожарных в школы, детские сады и другие образовательные учреждения проходит по второму рангу – отправляется восемь пожарных машин. По пути следования уточняются детали происшествия, принимается решение о сокращении или увеличении числа машин.