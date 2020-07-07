В Кыштыме в СНТ «Теренкуль» произошёл крупный пожар

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В минувшие выходные около трёх часов дня на одном из участков в садоводческом товариществе «Теренкуль» произошёл пожар, который уничтожил практически все дворовые постройки. В ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники. Ущерб оценивается в один миллион двести тысяч рублей. Пострадавших нет.

Как сказали сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, пожар начался с бани, перебросился на дворовые постройки и дом. В результате полностью уничтожена банное помещение, перекрытие и кровля дома и частично повреждены стены.