В больницу Кыштыма доставлена женщина после того, как поезд протаранил её автомобиль

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Вчера, 1 июля, в 14 часов 50 минут на седьмом километре автодороги посёлка Новогорный – деревня Селезни произошло ДТП с участием автомобиля и поезда.



За рулём «Шевроле Ланос» находилась жительница Озёрска1985 года рождения. Она выехал на регулируемый железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с пассажирским тепловозом 2ТЭЮУ-0112. Поезд ещё 120 метров тащил по рельсам легковушку.



Как удалось узнать сайту «КР» из собственных источников, с закрытой черепно-мозговой травмой женщину доставили в кыштымскую городскую больницу.