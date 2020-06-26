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Спасатели Кыштыма помогли туристам из Тюмени, потерявшимся в лесу

Вчера, 14:57 Категория: Происшествия
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Фото пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области. 

 

Вчера, 28 июня, спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда выезжали в посёлок Слюдорудник. В лесу потерялись четыре жительницы Тюмени в возрасте от 16 до 55 лет. Они направились на смотровую площадку, но сбились с тропы. К тому же, погода ухудшалась, интернет отсутствовал. Оценив ситуацию, женщины вызвали спасателей.


Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области, потерявшихся жительниц Тюмени нашли в трёх километрах от их автомобиля. В медицинской помощи они не нуждались.


Спасатели напоминают – отправляясь в туристический поход в одиночку или группой, стоит зарегистрироваться по телефонам «112», «01» или «101». При обращении необходимо назвать точки маршрута, протяжённость и количество участников похода. А также время и место выхода группы, предположительное время возвращения.

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Теги: Кыштым спасатели поиск пропавших заблудились в лесу

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