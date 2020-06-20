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В Кыштыме сгорела баня, а на следующий день случился пожар в частном доме

Сегодня, 11:17 Категория: Происшествия
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Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

 

Сегодня, 22 июня, около пяти часов утра диспетчеру пожарной части № 38 поступило сообщение о возгорании дома на улице Пролетарской. На место выехало два расчёта пожарных частей № 117 и № 38. В тушении приняли участие десять огнеборцев. Возгорание заметила соседка, которая тут же обратилась за помощью. Пострадавших нет. Огонь повредил пять квадратных метров перекрытия крыши и десять квадратных метров стены.


Ещё одно возгорание случилось в ночь с субботы на воскресенье. На улице Долгова загорелась баня.

 

Как рассказал сайту «КР» инспектор в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Беспалов, причиной послужила заниженная разделка дымохода печи в перекрытии. Баня много лет не эксплуатировалась, хозяева решили затопить печь вечером и легли спать. Погибших и пострадавших нет.

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Теги: Кыштым пожар Пожарная часть № 117 пожарная часть 38

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