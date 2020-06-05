В Кыштыме гаражные воры наведались в кооператив «Байкал»

Вчера, 16:49 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции поступило сразу два заявления от жителей нашего города. Пострадавшие заявили о кражах, совершённых из их гаражных боксов, расположенных на территории кооператива «Байкал».

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в одном гараже злоумышленники похитили дорогие литые диски на автомобиль. Ущерб составил 234 тысячи рублей. Во втором случае также пропали ценные вещи на общую сумму 40 тысяч рублей.

По обоим фактам проводится доследственная проверка. Если кому-то что-либо известно о произошедшем, просьба звонить в дежурную часть полиции по номерам 4-46-61, 02.