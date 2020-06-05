Житель Кыштыма облился спиртосодержащей жидкостью и загорелся

Вчера, 15:14 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в приёмное отделение кыштымской больницы доставили 60-летнего жителя нашего города. Тридцать процентов его тела было в ожогах второй и третьей степеней.

Как сообщили сайту «КР» в медицинском учреждении, пострадавший случайно облился спиртосодержащей жидкостью. В это время он курил, и искры от сигареты оказалось достаточно, чтобы загореться. У мужчины обожжены руки и ноги, а также область живота и грудной клетки.

Сегодня его готовят к продолжению лечения в Челябинском областном ожоговом центре. Буквально в ближайшие минуты за кыштымцем прибудет вертолёт санавиации.