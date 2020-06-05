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В Кыштыме во время пожара в частной пивоварне пострадал её владелец

Сегодня, 08:10 Категория: Происшествия
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ЧП произошло вчера вечером в одной из частных пивоварен Кыштыма на улице Нязепетровской. По предварительной версии, внутри помещения взорвался газовый баллон, что и привело к возгоранию.

 

Как сообщили сегодня сайту «КР» в пожарной части № 38, на место выехали три расчёта из пожарных частей города, скорая помощь, полиция, бригада электриков и спасатели. Работа осложнялась тем, что внутри помещения находились ещё девять газовых баллонов. Пожарные остужали их, чтобы они не взорвались.

 

В момент происшествия внутри пивоварни находился её владелец – мужчина 1982 года рождения. Он получил ожоги, но смог самостоятельно выбежать на улицу. В настоящее время он находится в реанимационном отделении кыштымской городской больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

 

У мужчины диагностированы ожоги третьей и четвёртой степеней на двадцати процентах тела.

 

Предварительно, ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым пивоварня пожар

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