В Кыштыме пассажир автомобиля укусил сотрудника ГИБДД при проверке документов

Вчера, 14:49 Категория: Происшествия

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Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД остановили автомобиль на одной из улиц нашего города, чтобы проверить документы водителя. Пассажиру, жителю города Челябинска, действия представителей блюстителей порядка не понравились. Выйдя из машины, одного из госавтоинспекторов он укусил, а второго обхватил за шею, чем причинил обоим сотрудникам телесные повреждения.



Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе города Кыштыма, нападавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1статьи № 318 Уголовного Кодекса РФ. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.