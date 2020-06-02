В селе под Кыштымом покончила с собой сотрудница уральского курорта

Вчера, 17:38 Категория: Происшествия

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В селе Кузнецкое покончила с собой 52-летняя начальница отдела продаж одного из санаторно-курортных учреждений, расположенных на озере Увильды. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Следственного отдела по городу Кыштыму. Женщина свела счёты с жизнью в своём доме вечером 1 июня. За три дня до этого она подала заявление об увольнении.



— Каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершалось, каких-либо угроз ни с чьей стороны не поступало, никто её не доводил до самоубийства, – сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела СК по Кыштыму Виталий Ерцкин. – Были проблемы со здоровьем, в связи с чем женщина была подавлена.