Пенсионер из Кыштыма перевёл мошенникам около пятидесяти тысяч рублей, но узнал об этом спустя месяц

Сегодня, 12:42 Категория: Происшествия

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Сегодня в кыштымскую полицию обратился житель нашего города. По его словам, он стал жертвой телефонных мошенников ещё в апреле, однако узнал об этом только на днях.

По словам потерпевшего, в прошлом месяце ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с карты клиента идёт списание денежных средств. Отменить операцию можно, сообщив код из смс. Пенсионер так и сделал. Он выполнил все инструкции «доброжелателя».

Когда мужчина перезвонил в банк, ему ответили, что никто списывать его сбережения не собирался. Житель Кыштыма заблокировал карту и решил оформить новую. Однако когда в банке ему выдали новую карточку, счёт на ней оказался пуст… Мошенник облапошил дедушку на 44 тысячи рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту проводится проверка.