Кыштымские спасатели достали тело женщины, упавшей в карьер на автомобиле

Сегодня, 13:08 Категория: Происшествия

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Сегодня, 28 мая, спасатели Кыштымского отряда областной службы выезжали на проведение водолазных работ в городе Вишневогорске. Там в карьер упала женщина 1989 года рождения, управлявшая ВАЗ-2106.



Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, трагедия произошла ночью. Женщина за рулём приехала с приятелем на берег карьера. Мужчина отлучился на несколько минут, а по возвращению увидел, что автомобиль скатывается по крутому берегу. В это время его спутница находилась внутри машины.



«Шестёрка» «носом» ушла под воду и начала погружаться. Все попытки молодой женщины открыть двери или окна оказались напрасными. Вместе с автомобилем она ушла под воду.

Водолаз обнаружил автомобиль на глубине 12 метров. Погибшая находилась на заднем сидении, где на какое-то время образовался воздушный карман. Спасатели подняли тело женщины на поверхность и передали полиции.