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Жительница Кыштыма перевела лжеплемяннику более семидесяти тысяч рублей

Сегодня, 11:24 Категория: Происшествия
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В дежурную часть полиции обратилась 60-летняя жительница нашего города. Она стала жертвой мошенника, который позвонил ей и представился племянником.

 

– Неизвестный позвонил жительнице Кыштыма, сказал, что он её племянник и попросил разрешения перевести на её банковскую карту 180 тысяч якобы для сохранности, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – С первых же минут разговора женщину насторожил незнакомый голос, однако «родственник» сказал, что простудился.

 

Доверчивая тётя продиктовала мужчине все данные о своей карте, после чего по его просьбе удалила в телефоне все смс.

 

Спустя некоторое время женщина перезвонила своему племяннику, чтобы поинтересоваться, долго ли ей хранить его деньги. Разумеется, тот и знать не знал ни о каком переводе.

 

Когда пенсионерка спохватилась, она не досчиталась на карте 72 тысяч рублей.

 

В настоящее время потерпевшая и полиция ждут выписку из банка о всех операциях по карте. Проводится проверка.  

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Теги: Кыштым полиция мошенники

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