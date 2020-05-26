В Кыштыме утонул мужчина

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Второй трагический случай произошёл на Верхне-Кыштымском городском пруду. В конце апреля кыштымские спасатели достали из воды тело 63-летнего мужчины.

Очередная беда произошла вчера вечером. Примерно в ста метрах от кыштымского отряда поисково-спасательной службы на берегу водоёма сидела компания. Мужчины выпивали, и в какой-то момент один из них упал в воду и захлебнулся.

Знакомые пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Добежать до спасателей и попросить о помощи они не догадались.

По приезду медики констатировали смерть жителя нашего города.