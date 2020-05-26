На Урале разгул стихии привёл к человеческим жертвам

Сегодня, 08:56 Категория: Происшествия

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Вчера на Урал обрушился ураганный ветер. Под удар попали Свердловская и Челябинская области. В отдельных районах порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

В Екатеринбурге жертвами стихии стали не только деревья и ветхие конструкции, но и люди. Так, порывом ветра с одного из зданий сорвало кровлю, которая отлетела в 57-летнего прохожего. От полученных травм он скончался. Ещё одним погибшим оказался крановщик, который находился в кабине козлового крана, опрокинутого сильным ветром.

Жители Кыштымского городского округа из-за разгула стихии не пострадали. Однако в травматологическое отделение кыштымской больницы, которое работает в статусе межрайонного, доставили пенсионерку из Каслинского района. На неё порывистым ветром откинуло часть забора. У пострадавшей травмировано бедро.