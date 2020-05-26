В Кыштыме шквалистый ветер повалил деревья и оставил без света около шести тысяч человек

Сегодня, 08:32 Категория: Происшествия

202

0

Вчера во второй половине дня на Кыштым обрушился штормовой ветер. Из-за стихии без света в разных районах города, а также в посёлках округа остались около шести тысяч человек.

В системе энергоснабжения были оперативно организованы ремонтно - восстановительные работы. На объектах работали аварийные бригады «МРСК Урала» и Челябинской электросетевой компании. Они выполняли работы до полуночи и восстановили энергоснабжение в большинстве жилых домов.

На сегодняшнее утро без света остаются некоторые жители улиц Каслинской, Челюскинцев, Снежной, а также жители посёлков Большие Егусты, Косой Мост и Северный.

Ветром повалило пять деревьев. На улице Дёмина толстые сучья взрослого тополя упали прямо на проезжающий мимо автомобиль. Водитель и пассажир не пострадали, а вот транспортное средство довольно сильно помяло.

На улице Карла Либкнехта из-за ветра пополам сломался старый тополь. Дерево рухнуло, повредив вывеску одной из аптек города.

Не выдержало натиска стихии и одно из старых деревьев на территории третьей школы. Часть его упала, перегородив дорогу к запасным воротам. Вчера же остатки аварийного дерева были спилены.

Всего за вчерашний вечер в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштымского городского округа поступило 1213 звонков. Кыштымцы жаловались на поваленные деревья, обрывы на линиях электропередач и на отключение энергоснабжения.