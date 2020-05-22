В Кыштыме в подъезде многоквартирного дома произошло нападение на мужчину

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Это произошло днём 14 мая в подъезде многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта. Нападавший ударил мужчину бутылкой по голове, похитил у него 15 тысяч рублей и скрылся.



Пострадавший – житель Челябинска, он приехал в наш город в командировку.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали кыштымца 1984 года рождения. Он сознался в умышленном причинении вреда здоровью. Похищенные деньги потратил.



Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 – «Разбой». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом. Ранее мужчина был судим по уголовным статьям за тяжкие преступления.