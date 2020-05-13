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В Кыштыме трое детей отправились в плавание на чужой лодке

Сегодня, 11:02 Категория: Происшествия
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Вчера трое кыштымских друзей – мальчишки в возрасте от 11 до 14 лет – обнаружили на берегу городского пруда надувную лодку. Плавсредство находилось без присмотра недалеко от домов частного сектора.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, бесстрашная троица отправилась в плавание. Однако самостоятельно вернуться к берегу им не удалось. Дети в лодке дрейфовали, пока их не заметили очевидцы. Те и сообщили о произошедшем в полицию.

 

На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и наряд ППС. Полицейские вызвали спасателей, однако их помощь не потребовалась, так как лодку прибило к берегу волнами.

 

Стражи порядка тут же установили родителей несовершеннолетних. Все три семьи были доставлены в отдел полиции, где с ними провели беседы о недопущении нарушения режима самоизоляции, а также о правилах поведения на водоёмах.

 

К счастью, всё обошлось. А ведь конец у этой истории мог быть и трагическим…

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Теги: Кыштым дети лодка полиция

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