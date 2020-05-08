Житель Кыштыма отправился за решётку за насилие над беспомощной пенсионеркой

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Дикий случай произошёл в микрорайоне Каолиновом осенью 2018 года. 84-летняя жительница вышла из своей квартиры, чтобы сделать замечание молодым людям, которые курили в подъезде. Одному из них, подвыпившему 18-летнему парню, критика не понравилась.

Он последовал за бабушкой. Когда она приоткрыла дверь квартиры, парень силой затолкал её в жилище, запер дверь и повалил беспомощную жертву на пол. Несколько раз ударив престарелую хозяйку, он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

На суде кыштымец признал свою вину в незаконном проникновении в чужое жилище, а также в причинении телесных повреждений. Свою вину в насильственных действиях он отрицал.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, несмотря на возраст, у подсудимого уже есть и уголовное прошлое. Так, в 2015 году, будучи несовершеннолетним, он был осуждён за кражи и два грабежа. Срок условного наказания до сих пор не истёк.

В результате по совокупности приговоров (с учётом 2015 года) Кыштымский городской суд окончательно назначил жителю Кыштыма четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель подсудимого, а также государственный обвинитель обжаловали приговор в Челябинском областном суде. Вышестоящая инстанция вынесла окончательный вердикт – три года 11 месяцев отбывания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.