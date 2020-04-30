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В Кыштыме ролик о рейде на Долгобродском водохранилище стал поводом для полицейской проверки

Сегодня, 11:02 Категория: Происшествия
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Вчера в группе «Рыбаки Кыштыма» ВКонтакте, на сайте «Кыштымского рабочего» и в других интернет-ресурсах появилась информация о рейде на Долгобродском водохранилище. В некоторых группах были размещены ролики с места события.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, в воскресенье, 26 апреля, проверяющие под руководством государственного инспектора рыбоохраны Владимира Кулапина нагрянули на берег Долгобродского водохранилища. В одном из мест роскошно, с просторной палаткой и большим запасом дров, устроились пятеро рыбаков.

 

Среди них оказались три егеря кыштымского охотобщества и ещё два их знакомых. Егеря, которые априори должны охранять животный мир, а не истреблять его, даже не побоялись выйти на промысел …на служебном автомобиле. Более того, все они – бывшие сотрудники правоохранительных органов.

 

У одного из «отдыхающих» при себе было охотничье ружьё, несмотря на то, что сезон охоты закрыт до 5 мая, и находиться в лесу с оружием в принципе нельзя.

 

Содержимым ролика заинтересовались сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Уже началась проверка по данному факту.

 

Мы следим за развитием событий.

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Теги: Кыштым Долгобродское водохранилище полиция проверка

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