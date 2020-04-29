В Кыштыме егеря городского охотобщества попались на ловле рыбы с помощью запрещённых снастей

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В минувшее воскресенье во время рейда проверяющие под руководством государственного инспектора рыбоохраны Владимира Кулапина нагрянули на берег Долгобродского водохранилища. В одном из мест роскошно, с просторной палаткой и большим запасом дров, устроились пятеро рыбаков.

– Мы немного опоздали, – говорит один из проверяющих. – По всей видимости, услышав мотор нашей машины, они успели загрузить улов в одно из своих транспортных средств и отправить его. Когда мы приехали, в лодке лежала только одна щука. Тем не менее, мы обнаружили на месте и сети, и ставные неводы. Последние предназначены для вылова большого количества рыбы. Сейчас щука идёт нереститься на мелководье. В ставной невод может набиться до трёхсот килограммов рыбы.

Среди отдыхающих оказались три егеря кыштымского охотобщества и ещё два их знакомых.

Инспекторы изъяли сети и составили протоколы на двух действующих охотников по статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Каждому грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, им придётся заплатить ещё и за выловленную щуку. Ущерб составил 900 рублей.