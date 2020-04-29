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В Кыштыме житель одной из квартир обнаружен убитым

Сегодня, 13:37 Категория: Происшествия
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Тело 63-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир на улице Карла Либкнехта, 115. По результатам вскрытия было определено, что смерть носит криминальный характер.

Как сказали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В этот же день был задержан подозреваемый. Это 42-летний житель Кыштыма.


По решению суда он взят под стражу. Следствием установлено, что причиной злодеяния стал бытовой конфликт в ходе распития алкогольных напитков.

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Теги: Кыштым убийство

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