В Кыштыме житель одной из квартир обнаружен убитым

Сегодня, 13:37 Категория: Происшествия

846

0

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир на улице Карла Либкнехта, 115. По результатам вскрытия было определено, что смерть носит криминальный характер.



Как сказали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В этот же день был задержан подозреваемый. Это 42-летний житель Кыштыма.



По решению суда он взят под стражу. Следствием установлено, что причиной злодеяния стал бытовой конфликт в ходе распития алкогольных напитков.