В Кыштыме полиция конфисковала семь тысяч пачек нелегальной табачной продукции на миллион рублей

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Фото пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» пресечена деятельность группы лиц, реализовывавших на территории Кыштымского округа табачную продукцию без маркировки, предусмотренной законодательством РФ.

В результате проведённых мероприятий полицией установлены и задержаны подозреваемые – местные жители, 1971 и 1974 годов рождения. Задержанные осуществляли незаконное хранение, перевозку и сбыт немаркированной табачной продукции.

В торговых точках на территории Кыштыма, а также в местах хранения продукции полицейскими изъято около семи тысяч пачек сигарет на общую сумму один миллион рублей.

Следствием межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 6 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.