Жительница Кыштыма попалась на уловку мошенника

Сегодня, 15:09 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть кыштымской полиции поступило заявление от жительницы нашего города.

Она сообщила, что ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он действовал по отработанной схеме: убедил свою потенциальную жертву в том, что с её карты пытаются списать денежные средства. А чтобы их защитить, ему необходимы данные как самой карты, так и код из смс.

Мошенник получил всю нужную информацию, а вместе с ней – и 25 тысяч рублей со счёта жительницы Кыштыма.