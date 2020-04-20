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Житель Кыштыма госпитализирован с ножевым ранением

Сегодня, 12:14 Категория: Происшествия
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Вчера, 19 апреля, семейная пара и их друг распивали спиртные напитки. Между супругами произошёл конфликт. Друг решил заступиться за женщину и схватился за нож, нанеся её мужу удары в область грудной клетки. Пострадавший сейчас находится в больнице.


Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавший неоднократно судим. Сейчас он заключён под стражу.

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Теги: Происшествие Кыштым Нанесение ножевого ранения

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