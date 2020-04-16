В Кыштыме на улице Пушкина произошло возгорание в жилом доме

Вчера, 11:55 Категория: Происшествия

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Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

Вчера, 15 апреля, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном доме по улице Пушкина.

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, огонь начал распространяться внутри дымохода печи, который находится снаружи жилого помещения, затем разгорелась деревянная обрешётка чердака.



Пожар удалось оперативно ликвидировать. Причиной стала заниженная разделка дымохода печи. Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.