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Полиция Кыштыма возбудила в отношении челябинца сразу три уголовных дела

Сегодня, 15:10 Категория: Происшествия
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Полиция Кыштыма возбудила сразу три уголовных дела в отношении жителя Челябинска, который подозревается в хищении товара в разных магазинах нашего города.

 

Челябинец, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за совершение мелких хищений, приехал в Кыштым и вынес из разных сетевых магазинов товары на сумму от одной до двух тысяч рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по каждому эпизоду подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым кража полиция

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