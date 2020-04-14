Жителей Кыштыма приглашают на спектакль театра драмы имени Наума Орлова Сегодня, 16:44

Названы места, где вероятнее всего можно заразиться коронавирусом Сегодня, 16:29

В Минздраве рекомендовали врачам подозревать коронавирус при любых симптомах ОРВИ Сегодня, 16:12

Жительница Кыштыма попала под уголовную статью из-за обмана Сегодня, 15:20

Полиция Кыштыма возбудила в отношении челябинца сразу три уголовных дела Сегодня, 15:10

В Кыштыме полностью завершено строительство девятиэтажного дома Сегодня, 14:56

В Кыштыме провели дезинфекцию социальных учреждений и остановочных комплексов Сегодня, 14:55

Жительница Озёрска перевела мошенникам более одного миллиона рублей за несуществующий автомобиль Сегодня, 14:07

В Кыштым поступили маски в качестве гуманитарной помощи от РМК Сегодня, 13:31

На ОТВ пройдёт прямая трансляция пасхального богослужения Сегодня, 12:35

В Кыштыме депутаты приняли решение о снижении ставки по единому налогу на вменённый доход в два раза Сегодня, 11:31

В детсадах Кыштыма становится всё больше дежурных групп Сегодня, 11:17