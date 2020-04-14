Жительница Озёрска перевела мошенникам более одного миллиона рублей за несуществующий автомобиль

Сегодня, 14:07 Категория: Происшествия

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Полиция соседнего города Озёрска рассказала о беспрецедентном случае мошенничества, жертвой которого стала 51-летняя жительница ЗАТО. Она перевела проходимцам один миллион 19 тысяч рублей.

Со слов потерпевшей, она решила по выгодной цене приобрести автомобиль через интернет. Выбрав модель, женщина получила по электронной почте договор, где был указан номер счёта для предоплаты в размере 546 тысяч рублей.

Далее якобы возникли проблемы с таможенным оформлением, за которое нужно было перечислить ещё 473 тысячи. После перевода денег продавец сообщил, что машина отправлена. Однако в указанный срок иномарка так и не появилась, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».