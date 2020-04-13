Полиция предупреждает жителей Кыштыма о новом виде мошенничества

Сегодня, 11:30 Категория: Происшествия

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В последнее время гражданам стали поступать SMS о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции. От нарушителей требуют оплатить штраф за данные правонарушения.



Полиция предупреждает: данные сообщения не соответствуют действительности. Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом и не штрафуют за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации. На сегодняшний день сотрудниками органов внутренних дел с населением проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения режима самоизоляции.



Сообщения о дистанционном наложении штрафов на граждан за нарушение карантинных мер – это очередной вид мошенничества с использованием сотовой связи.



Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, важно быть бдительными и не перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли из SMS.



