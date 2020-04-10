В Кыштыме в результате пожара уничтожен садовый дом
Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия
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Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш
Вчера, 9 апреля, в пятом часу утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в садоводческом товариществе «Калачёвка».
Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, возгорание обнаружила жительница соседней улицы. В этот момент дом уже был полностью охвачен пламенем. На место происшествия направили две единицы пожарной техники.
Из-за позднего обнаружения возгорания садовый дом 5х5 метров был уничтожен огнём. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. Причина пожара устанавливается.