Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме в результате пожара уничтожен садовый дом

Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия
518
0

Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

 

 

Вчера, 9 апреля, в пятом часу утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в садоводческом товариществе «Калачёвка».

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, возгорание обнаружила жительница соседней улицы. В этот момент дом уже был полностью охвачен пламенем. На место происшествия направили две единицы пожарной техники.

Из-за позднего обнаружения возгорания садовый дом 5х5 метров был уничтожен огнём. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. Причина пожара устанавливается.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Происшествие сгорел дом

Похожие публикации:

В Кыштыме за одну ночь произошло два пожара

В Кыштыме при пожаре погибли два человека

В Кыштыме отдыхающие в сауне перекалили трубу. Возник пожар

В Кыштыме один за другим сгорели два дома – погибли две собаки

В микрорайоне Каолиновый злоумышленники подожгли автомобиль

Комментарии:

Добавить