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В Кыштыме жилой дом сгорел дотла

Вчера, 23:56 Категория: Происшествия
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Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш ВКонтакте.

 

В ночь на 30 марта в Кыштыме произошёл пожар в одном из частных домов на улице Куйбышева. Из-за позднего обнаружения горения, прибывшим пожарным не удалось спасти дом.

 

Когда к месту ЧП прибыл первый пожарный расчёт, огонь уже разгулялся по всему первому этажу, мансардный этаж тоже был полностью объят пламенем. Огонь перекинулся на соседние гараж с баней.

 

В ходе тушения пожара произошло обрушение мансардного этажа. Травмированных и погибших нет.

 

Жилой дом сгорел дотла, а также кровля над гаражом и баней. Ущерб от пожара устанавливается, имущество не застраховано. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работала испытательная пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по Челябинской области. По факту пожара проводится проверка.

 

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Теги: Кыштым пожар

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