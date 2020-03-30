Студент из Кыштыма свёл счёты с жизнью

Вчера, 14:55 Категория: Происшествия

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Как сообщает интернет-газета Znak.com , в Каслинском районе устанавливаются обстоятельства смерти юноши 2002 года рождения. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Вишневогорске. Тело молодого человека нашли в ночь на воскресенье, 29 марта.

Сообщается также, что он учился в одном из колледжей нашего города.

Проверку по данному факту проводит Следственный комитет.